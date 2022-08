08:04

Le percentuali di rincaro dei biglietti aerei sono arrivati anche alla tripla cifra. Ad affermarlo sono le elaborazioni diffuse da Unione nazionale consumatori sulla base dei dati Istat. L'associazione ha stilato la classifica dei maggiori rincari, che vede ai primi tre posti proprio le voci riguardanti il trasporto aereo.

In generale, i voli europei segnano un aumento dei prezzi maggiore, con un incremento annuo del 168,4%, come riporta ilsole24ore.com, contro il +125,7% degli intercontinentali. Più contenuto l'aumento dei voli nazionali, a +27%.



Bisogna comunque tenere conto del fatto che i prezzi dei voli lo scorso anno, a causa delle restrizioni ai viaggi legate alle misure anti pandemia, erano particolarmente bassi. Tuttavia le percentuali di aumento sono decisamente consistenti.



Le rotte

Stando a quanto afferma il Codacons, le rotte aeree che hanno registrato i rincari più consistenti sono quelle verso grandi città europee come Londra e Parigi.



A questo si aggiunge l'avvertimento arrivato nei giorni scorsi da Ryanair, che ha annunciato lo stop ai famosi voli a 10 euro. Una scelta motivata dagli aumenti del costo del fuel. La tariffa media, afferma il vettore, dai 40 euro dell'anno scorso salirà a 50 euro nei prossimi 5 anni.