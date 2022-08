Elezioni del 25 settembre: sconti fino al 50 per cento sui voli Ita Airways

09:44

E’ stato varato il piano di sconti rivolti ai passeggeri di Ita Airways che utilizzeranno gli aerei della compagnia per recarsi a votare nel proprio comune di residenza in occasione delle elezioni del prossimo 25 settembre.

“Nel dettaglio – spiega la compagnia -, lo sconto è pari al 50% sulla tariffa base per i voli nazionali, al 40% sulla tariffa base per gli internazionali e al 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali. L’iniziativa è rivolta ad agevolare i cittadini italiani residenti all’estero non iscritti all’Aire”.



Le tariffe agevolate saranno accessibili per i biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre per volare nel periodo compreso tra il 22 e il 28 settembre. “L’acquisto può essere effettuato sul sito Ita Airways – prosegue la nota -, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggi e le biglietterie degli aeroporti”.



Unico requisito al momento del check in l’esibizione del certificato elettorale o una dichiarazione sostitutiva per l’andata e il certificato elettorale regolarmente timbrato al ritorno.