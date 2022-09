Jet2.com amplia la programmazione per i city break, Roma e Venezia tra le destinazioni

11:58

Jet2.com e Jet2CityBreaks espandono la programmazione dei city break invernali per il 2023/2024. Tra le otto proposte per la stagione, non manca l'Italia.

Infatti, come riporta travelmole.com, in partenza dalle sei basi britanniche di Birmingham, Glasgow, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle e London Stansted si potranno raggiungere Roma, Venezia, Atene, Budapest, Barcellona, Parigi, Praga e Cracovia.



Saranno 28 le rotte disponibili con le due novità rappresentate dai collegamenti in partenza da London Stansted in direzione Roma e Atene. I pacchetti acquistabili con Jet2CityBreaks includono il volo con Jet2.com e la scelta di un hotel (da 2 a 5 stelle) nel centro città delle varie destinazioni. G. G.