Ryanair: per Malpensa e Bergamo 120 rotte e 1.800 voli settimanali in inverno

13:22

Oltre 120 rotte in totale con 5 new entry assolute e una crescita dell’offerta di oltre 20 punti percentuali. Ryanair alza ancora l’asticella per l’inverno sugli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo, dove in totale la compagnia conferma 28 aerei posizionati, 21 dei quali sulla base bergamasca.

Le nuove rotte, tutte consentrate su Orio, saranno verso Baden-Baden, Francoforte, Lodz, Madeira e Newcastle e si arriverà così a 1.800 voli alla settimana. “Continuiamo a scommettere su queste due realtà - ha commentato il country manager Mauro Bolla nel corso della presentazione di questa mattina a Milano – e presto annunceremo novità anche per quanto riguarda Roma e la Sicilia, anch’esse oggetto di investimenti”.