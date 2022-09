di Amina D'Addario

15:05

“L’idea che abbiamo lanciato nella bozza del piano nazionale aeroporti presentato al ministro Giovannini è quella delle reti regionali. Reti in grado di mettere a fattore comune le strategie di sviluppo anche indipendentemente dall’assetto proprietario”. A svelare la ratio del nuovo documento dell’Enac che dovrà orientare lo sviluppo degli scali tricolori è stato il direttore generale dell’ente Alessio Quaranta durante un webinar organizzato da Arthur D. Little.

“Sappiamo già oggi che, rispetto a determinate realtà infrastrutturali, lo sviluppo non sarà sostenibile. Di conseguenza - ha spiegato Quaranta - o ci si mette in rete e si mettono a fattore comune le risorse che abbiamo o la domanda di traffico andrà da un’altra parte. È questa l’idea che il piano sta sviluppando, non quella di obbligare le realtà a dialogare, ma di farlo nell’ottica di assecondare le dinamiche del mercato”.



Evitare il sovraccarico

Invece che sovraccaricare scali che non hanno possibilità di espansione, il documento chiede poi di ricorrere a infrastrutture oggi sotto-utilizzate. Realtà che, ha precisato Quaranta, “potranno essere messe in pista per assorbire l’aumento di traffico che altrimenti rischia di andare o verso la Spagna o verso la Turchia”.