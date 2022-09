La Russia arruola i piloti: problemi per l'aviazione commerciale

14:01

Con la mobilitazione dei riservisti l'aviazione russa deve fare i conti con la chiamata alle armi dei piloti. Tra i primi chiamati, infatti, c'è proprio il personale di cabina e i controllori di volo in forze nelle compagnie aeree commerciali: una buona parte è infatti costituita da ex piloti delle forze armate.

In questi giorni dunque il settore russo sta facedo i conti con il problemi che l'aviazione commerciale potrebbe trovarsi ad affrontare, come riporta preferente.com. Se da un lato le compagnie aeree russe attualmente non possono volare nei Paesi occidentali, è anche vero che la vastità del territorio del Paese richiede un sistema trasporti di grandi dimensioni.



Secondo alcune stime ci sono compagnie che potrebbero vedersi sottratto il 40% dei piloti.