Avis Budget Group, via alla partnership con Ita Airways

09:49

Debutta la partnership tra Avis Budget Group e Ita Airways. Grazie al nuovo accordo i clienti della compagnia aerea potranno noleggiare le auto Avis, Budget e Maggiore a condizioni speciali, oltre ad accumulare punti frequent flyer.

"La possibilità di integrare la prenotazione del volo con un noleggio auto - si legge in una nota - viene presentata ai clienti di Ita Airways e del suo programma fedeltà nella pagina di conferma del biglietto aereo ed in altre fasi del processo di prenotazione sulla piattaforma online flyanddrive.it".



Per il lancio della piattaforma, inoltre, sono disponibili sconti speciali per i passeggeri Ita Airways e ulteriori riduzioni per i membri Volare.