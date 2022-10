Aeroporto di Perugia, traffico record nei primi 9 mesi del 2022

14:01

Traffico record per l’aeroporto internazionale dell’Umbria. Nei primi nove mesi lo scalo ha registrato 291.290 passeggeri transitati (+74% sul 2019). Un dato che supera, con tre mesi di anticipo, il record annuale registrato nel 2015 di 274.028 pax.

L’aeroporto di Perugia ha macinato numeri importanti anche a settembre. Secondo i numeri diffusi dalla società di gestione Sase Spa, lo scalo ha registrato 47.828 passeggeri, il 119% in più rispetto al 2019 e il 41% in più rispetto al dato record del 2015.



I risultati sono da attribuire agli 8 nuovi collegamenti introdotti nell’estate 2022, che hanno portato a 16 le destinazioni raggiungibili dal ‘San Francesco d’Assisi e a oltre 80 i voli di linea settimanali operati su Perugia.



Per l’inverno, inoltre, la programmazione prevede l’attivazione di nuovi servizi Wizz Air su Cluj Napoca, oltre alla conferma dei voli da/per Londra Stansted, Malta, Palermo, Catania (Ryanair) e Tirana (operati sia da Wizz air che da Albawings).



Sulla base dell’operativo in programma, per il 31 dicembre lo scalo stima di superare i 300mila passeggeri.