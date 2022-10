Iberia-Air Europa, questione di prezzo. Gallego: chisura entro marzo

15:04

Da un miliardo a 500 milioni: questo è quanto ha inciso la pandemia sul valore di Air Europa, secondo le stime. La discussione per il passaggio della compagnia del gruppo Globalia al Iag ora è tutta sul prezzo. E il ceo del gruppo di cui fa parte Iberia, Luis Gallego, ha sottolineato l'intenzione di chiudere l'affare entro il primo trimestre del 2023. Ovvero quando terminerebbe l'anno di esclusività previsto dalle clausole dell'accordo per l'acquisizione del 20% sottoscritto lo scorso agosto.

Per quanto riguarda l'importo da versare per la cessione del restante 80%, Gallego si è limitato a sottolineare l'intenzione di trovare un accordo "che soddisfi entrambi".



Il ceo di Iag inoltre, come riporta preferente.com, è tornato a sottolineare l'importanza dell'accordo per il rilancio dell'hub di Madrid.