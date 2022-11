Latam: completato negli Stati Uniti il processo di ristrutturazione

15:15

Si è chiuso il processo di ristrutturazione finanziaria di Latam, completato in maniera positiva negli Stati Uniti, dove era stato avviato dal Gruppo nel corso del 2020 per ridurre il proprio debito e trasformare la propria attività.

“La giornata di ieri ha segnato un traguardo importante per Latam e per i nostri stakeholder – ha sottolineato il ceo Roberto Alvo -. Siamo lieti di aver completato una trasformazione significativa e di essere usciti dal processo di ristrutturazione finanziaria con una posizione finanziaria rafforzata e un rinnovato impegno per l'eccellenza operativa”.



Attualmente il gruppo può disporre di 2,2 miliardi di dollari di liquidità, una riduzione del debito per 3,6 miliardi e il sostegno di un gruppo di azionisti vecchi e nuovi.