08:03

C’è un segnale importante che indica che la crisi pandemica può essere messa alle spalle: la ripresa del business travel. A rilevare un trend già emerso nel corso degli ultimi mesi è Trenitalia, che, intervenendo al BizTravel Forum 2022, ha sottolineato il ritorno dei viaggiatori d’affari e in particolare la crescente predilezione del segmento per gli spostamenti in treno.



La ripresa è significativa, anche se non ancora ai livelli pre-pandemici. I dati diffusi dalla società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane parlano di un aumento dell’80% degli acquisti effettuati nel 2022 dalle aziende che aderiscono al programma Trenitalia for Business rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il mercato, quindi, sta tornando a essere dinamico.



Nuove tendenze

Nel post Covid emergono anche nuove tendenze: la domanda di mobilità per viaggi di lavoro è infatti cresciuta in modo particolare per le aziende del settore costruzioni. Ma sono state registrate importanti performance anche per le agenzie di eventi (sport e musica), e nel comparto delle produzioni cinematografiche. Inoltre parte importante di questo recupero del settore è dato dall’aumento delle adesioni da parte delle piccole/medie imprese e dei professionisti.



Tra i prodotti interessati da una forte crescita, sempre nel segmento business, spiccano i programmi ‘welfare’, che consentono ai dipendenti delle aziende di poter effettuare viaggi per motivi privati con tariffe vantaggiose e le cui vendite di biglietti collegati a offerte di questo tipo hanno fatto registrare una crescita del 126% rispetto al 2021.

Sul fronte dei nuovi prodotti, cresce la domanda per i viaggi charter o per gruppi in vetture riservate. Una formula, questa, che incontra in particolare gli apprezzamenti degli organizzatori di eventi aziendali e del segmento Mice, oggi in forte ripresa.