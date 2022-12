Covid: l’India ripristina i controlli random in aeroporto dopo i nuovi casi in Cina

10:10

L’aumento dei casi di Covid in Cina in particolare mette in allarme l’India e il Paese, in piena fase di ripristino dei flussi turistici internazionali, cerca di correre ai ripari con nuove misure restrittive.

Verranno reintrodotti infatti i controlli campione in aeroporto per tutti gli arrivi internazionali a partire da domani. Si tratterà di una misura, si legge su Simpleflying, che interesserà comunque soltanto il 2 per cento dei pax.



La direttiva prevede che siano le stesse compagnie aeree a indicare i passeggeri da sottoporre al controllo, al termine del quale, in caso di negatività, non seguiranno altri controlli.