di Alberto Caspani

08:04

Il 2023 mette le ali a Travel Software. Grazie agli incarichi di gestione e contabilità maturati dallo scorso aprile con l’Aeroporto di Forlì, la software house milanese è al centro dell’operazione di rilancio dello scalo emiliano, oggi in grado di movimentare circa 85mila passeggeri l’anno.

“Il rapporto è nato dall’alto gradimento del nostro programma Easy per adv e t.o. - spiega Marco Gozzi, fondatore di Travel Software - dal momento che le sue funzioni sono in linea con i nuovi progetti di Andrea Gilardi, business aviation director dell’aeroporto, ma già nostro cliente in quanto ex a.d. di Uvet. L’obiettivo è infatti quello di facilitare l’entrata nel mercato travel attraverso società al 100% di proprietà di Forlì Airport Srl, attive sia nel tour operating come Go To Travel, sia come virtual airline sotto il nome di Go To Fly, 'in volo' dal prossimo 26 marzo”.



Sul fronte viaggi, per l’estate 2023 si punta in particolare alla vendita sinergica di pacchetti con l’operatore sardo AmareItalia (con possibilità di voli anche in Kenya), mentre la compagnia virtuale permetterà di costruire gradualmente un network di respiro europeo.