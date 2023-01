Boeing a processo per i due incidenti con il B737 Max

17:33

Nonostante il B737 Max, dopo le opportune modifiche, sia tornato a essere il 'best seller' di Boeing, la vicenda degli incidenti non si è ancora chiusa.

Come riporta preferente.com, un giudice federale ha ordinato alla società di comparire in tribunale per informarla che sarà perseguita. La decisione va ad annullare l'accordo raggiunto precedentemente dalla casa di produzione con le autorità giudiziare che vedeva il pagamento di 2.500 milioni per evitare il processo. Il denaro sarebbe andato poi alle compagnie aeree coinvolte negli incidenti.



Sotto accusa ci saranno eventuali malfunzionamenti, le cui responsabilità dovranno essere accertate.