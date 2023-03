Trenord, la bella stagione tra ‘Gite in treno’ e corse verso il mare

21:00

Con l’arrivo della bella stagione, Trenord rinnova il ventaglio delle ‘Gite in treno’ e rilancia la programmazione verso le destinazioni balneari e i laghi.

Il primo weekend di aprile riprenderanno infatti le corse dei ‘Treni del mare’ tra Lombardia e Liguria. Il servizio sarà potenziato con corse verso le spiagge della Riviera di Levante e Ponente effettuate anche il sabato, oltre che di domenica e nei festivi.



Verso i laghi, il vettore ferroviario garantirà servizi a partire dal 1° aprile il sabato e nei festivi.



Per quanto riguarda le ‘Gite in treno’, la programmazione si arricchisce di nuovi itinerari, che integrano al viaggio in treno esperienze di cultura, arte, divertimento, sport. I percorsi, proposti per promuovere un turismo di prossimità in Lombardia, sono suddivisi in quattro cluster tematici: laghi; divertimento e relax; trekking; e città d’arte.



I dettagli sui biglietti integrati e le informazioni per l’acquisto sono disponibili nella sezione dedicata sul sito di Trenord.