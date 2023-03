Trenord abbandona la carta: solo biglietti elettronici

16:55

Trenord dice definitivamente addio ai biglietti di carta. La società ferroviaria ha scelto di passare a un sistema di ticketing completamente digitale e paperless, in linea con il Progetto di Bigliettazione Elettronica promosso dalla Regione Lombardia.

Il primo passo del percorso è l’addio agli abbonamenti cartacei, che già da questo mese sono emessi solo sulla tessera Io Viaggio.



Per l’attivazione degli abbonamenti su tessera, saranno progressivamente installate in tutte le stazioni della rete 1300 nuove convalidatrici contactless.



Dalla metà di maggio, i titoli di viaggio acquistati presso biglietterie Trenord, punti vendita autorizzati e self-service cambieranno formato. I supporti cartacei e magnetici saranno progressivamente sostituiti da biglietti ricaricabili attraverso il 'chip on paper'.



Come per i biglietti digitali, anche i titoli di viaggio in vendita presso i canali fisici saranno utilizzabili solo nella data indicata al momento dell’acquisto e unidirezionali. Sarà disponibile anche una funzione di 'cambio data', tramite sito e App.



I nuovi biglietti 'chip on paper' richiederanno la convalida; dopo la convalida, avranno validità di sei ore.



Nei prossimi mesi, saranno rinnovati anche i self-service; sarà, inoltre, possibile effettuare pagamenti con digital wallet abilitati NFC e app per pagamenti digitali.