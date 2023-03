La replica di Volotea: “Continuiamo ad avere una forte presenza in Sardegna”

17:29

“Volotea continua ad avere una forte presenza in Sardegna, con aerei basati sia ad Olbia sia a Cagliari, entrambi basi del vettore”. Così la compagnia risponde all’allarme lanciato dal direttore commerciale di Ota Viaggi Massimo Diana, che in un’intervista rilasciata a TTG Italia aveva detto: “Volotea ha ormai deciso di portare via le macchine dall’isola, perché ha vinto la continuità sulla Corsica molto più remunerativa e molto più lunga dal punto di vista della stagionalità”.

In una nota inviata alla nostra redazione, il vettore puntualizza: “A Olbia, per la Summer 23, è stata ampliata la flotta Volotea, che passa da 2 a 3 aeromobili (Airbus 320 da 180 posti). L’offerta complessiva in pista a Olbia è circa 1,1 milioni di posti in vendita. La low-cost collega lo scalo con 28 destinazioni (10 delle quali nuove), 14 in Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze – nuova rotta 2023, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), 10 in Francia (Bordeaux, Deauville, Lione, Strasburgo, Nantes, Lille, Marsiglia, Parigi Orly, Tolosa e Nizza – nuove rotte 2023) e 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia – nuove rotte 2023). Non va poi dimenticato che la rotta Olbia – Roma Fiumicino viene operata da Volotea in regime di continuità territoriale, supportando le esigenze di spostamento delle comunità locali”.