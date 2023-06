Sciopero del trasporto aereo del 4 giugno: ecco i voli garantiti

10:17

L’Enac ha pubblicato sul suo sito l’elenco dei voli garantiti in occasione dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto il 4 giugno dal personale di Vueling, Air Dolomiti e Volotea per 24 ore, mentre il personale di terra di Emirates e di American Airlines incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 12 alle 16.

Allo sciopero parteciperà anche il personale Enav di Milano e Roma, che si asterrà dal lavoro per 4 ore, dalle 13 alle 17, mentre i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali di handling non lavoreranno per 24 ore, così come il personale dipendente di altre società dell’indotto.



I voli programmati

Tra i collegamenti garantiti tutti quelli charter in partenza nella fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 oltre a tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della data di proclamazione dello sciopero.



Numerosi altri voli di collegamento con le isole decolleranno comunque, come ad esempio quelli da Malpensa a Catania, il Catania Verona, il Palermo-Lampedusa e i voli su Pantelleria. Garantiti anche i voli da Malpensa ad Alghero, il Napoli Olbia e il Venezia- Olbia, oltre al volo Cagliari-Innsbruck. L’elenco completo è disponibile sul sito Enac.