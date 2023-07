Pegasus: arriva l'ordine ad Airbus per 36 A321neo

16:42

Anche Pegasus si unisce all’elenco delle compagnie che lanciano ordini per rinnovare la flotta. Il vettore turco piazza ora una commessa ad Airbus per 36 A321neo.

Pubblicità

La consegna dei 36 nuovi velivoli ordinati, in aggiunta agli ordini esistenti, dovrebbe essere completata entro la fine del 2029. Di conseguenza, l'ordine originale per 100 aeromobili della famiglia A320/321neo, effettuato da Pegasus con Airbus nel 2012, è stato ora esteso a un totale di 150 aeromobili.



"Abbiamo intrapreso il nostro viaggio con la convinzione che tutti hanno il diritto di volare e oggi rimaniamo ugualmente dedicati all'efficienza operativa, alle prestazioni finanziarie e alla sostenibilità per il nostro settore e il mondo – ha commentato il ceo Güliz Öztürk -. Con questi obiettivi in mente, continuiamo a lavorare diligentemente e con determinazione verso la nostra strategia di modernizzazione della flotta, concentrandoci sul risparmio di carburante e sui costi unitari e sulla riduzione delle emission”.