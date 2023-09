10:09

Scoppia la polemica fra il Governo e la Ue sull’affaire Ita. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in India per il G20, ha lanciato un attacco alla Commissione, e in particolare all’ex premier Paolo Gentiloni, oggi commissario europeo agli Affari Economici.

“È curioso che la Commissione Ue blocchi la soluzione al problema Ita, dopo che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema e non lo abbiamo fatto – ha detto Meloni -. Non stiamo più capendo e su questo vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni”.



Cosa succede in Ue

Il bersaglio dell’attacco non ha risposto alla provocazione, ma il tema dell’apparente temporeggiare dell’Ue sulla questione è ormai posto sul tavolo in maniera chiara. Dall’Unione, per il momento, non ci sono reazioni ufficiali, ma alcune notizie sono state fatte filtrare.



In particolare, un portavoce dell’esecutivo europeo ha fatto notare che la Commissione “non ha ancora ricevuto alcuna notifica” sull’accordo, e che “spetta alle parti notificare” l’operazione, si legge su Il Domani. Una questione che era già emersa nei giorni scorsi, come evidenziato anche da TTG Italia.



Una risposta a fronte della quale il ministero dell’Economia, in capo a Giancarlo Giorgetti, ha fatto sapere che “la notifica dell’accordo viene accettata, da prassi, solo al termine di un istruttoria che la stessa commissione sta portando avanti molto minuziosamente”. Il dicastero di Giorgetti, inoltre, ha evidenziato che il ministero “si è già attivato per ottenere un incontro in tempi brevi con il commissario supplente Eeynders”.