10:06

Nessun tentennamento, Lufthansa è determinata a incassare il placet dell’Antitrust Ue sull’operazione Ita Airways. La rassicurazione arriva da un portavoce della compagnia tedesca, che, rompendo il lungo silenzio delle ultime settimane, ha riferito all’Ansa che “siamo in una fase avanzata del processo di notifica formale della transazione alla Commissione europea e alle altre autorità competenti e non vediamo l’ora di continuare il nostro dialogo costruttivo verso un via libera tempestivo”.

Anche se la deadline prevista inizialmente per l’invio alla Commissione della notifica è stata superata, i tedeschi confermano l’impegno per chiudere la questione Ita entro la fine dell’anno.



La posizione del ministro Urso

Impegno condiviso anche dal Governo, che stando alle parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, confida nel via libera dell’Europa. “Sarebbe assurdo e incomprensibile che dalla Ue ci fossero freni alla fusione tra Ita e Lufthansa”, ha dichiarato, affermando che la Commissione “dovrebbe dare un giudizio non solo positivo, ma lodevole”. “L’Europa – ha concluso - ha chiesto a tutti i Governi che ci hanno preceduto di risolvere la questione ex Alitalia attraverso una privatizzazione. Gli altri Governi non hanno saputo affrontare la questione, e noi la risolviamo con una procedura che prevede che una compagnia straniera ne acquisisca una parte, seguendo perfettamente l’impulso che l’Europa ha dato per anni”.