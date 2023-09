Vueling: “Investimenti sospesi, priorità ai contratti dei dipendenti”

11:47

Vueling rivede le sue priorità. Il vettore ha deciso infatti di accantonare temporaneamente i progetti di espansione per blindare nuovi contratti con i piloti e gli equipaggi. È quanto ha riferito il direttore delle operazioni della low cost, Oliver Iffert, in un’intervista rilasciata alla testata spagnola Preferente. Il manager ha dichiarato che “tutti i piani di investimento che comportano un aumento dell’attività e della capacità sono sospesi, perché vogliamo garantire una crescita e un miglioramento contrattuale adeguato ai nostri dipendenti”.

Le contrattazioni procedono su tutti i livelli. “Nel caso dell’equipaggio di cabina – ha affermato - stiamo negoziando il nuovo accordo. Abbiamo proposte diverse basate sulle esigenze e le opinioni che abbiamo raccolto dai dipendenti e dai rappresentanti sindacali. Speriamo di arrivare presto ad un’intesa”.



Più complicate, soprattutto sul piano salariale, le trattative con i piloti, con cui la low fare spera di “aprire una linea di dialogo per esplorare insieme formule che garantiscano la competitività futura, in un quadro di dialogo e comprensione tra entrambe le parti”, ha spiegato Iffert.



“Cerchiamo di costruire un modello che permetta a Vueling di essere una realtà competitiva in cui i dipendenti possano beneficiare dei buoni risultati dell’azienda, senza comprometterne la vitalità in scenari come l’ultima pandemia”, ha concluso.