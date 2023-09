Wizz Air apre il volo diretto tra lo scalo di Milano Bergamo e Belgrado

14:12

E’ stato inaugurato questa mattina il primo collegamento diretto in assoluto tra l’aeroporto di Milano Bergamo e lo scalo serbo di Belgrado. Il volo porta la firma di Wizz Air ed è operato utilizzando un Airbus 321 da 320 posti. Cinque le frequenze settimanali in programmazione.

“Con l’apertura del collegamento con Belgrado – si legge in una nota dello scalo lombardo - salgono a 10 le rotte operate sull’aeroporto di Milano Bergamo da Wizz Air, che si conferma seconda compagnia aerea per numero di destinazioni servite e per numero di passeggeri trasportati sullo scalo”.