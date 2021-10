10:40

Un’edizione all’insegna della fiducia, dell’unità, ma soprattutto della voglia tornare a fare business: quello vero, che abbraccia anche il lungo raggio. TTG Travel Experience si è chiusa con un forte desiderio di ripartenza e di archiviare definitivamente uno dei periodi più neri che il turismo abbia vissuto.

“TTG è il volano della ripresa - ha dichiarato il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, durante la cerimonia di apertura presetata da Simona Ventura -. La rinascita è già iniziata, e la ripartenza si sta muovendo in modo più vigoroso di quanto potessimo sperare. La nostra manifestazione è un esempio probante di quanto succederà nei prossimi mesi e anni”.



Gli spunti per ripartire

Proprio dai padiglioni della Fiera di Rimini sono arrivati infatti i primi spunti per affrontare al meglio i prossimi mesi e abbracciare strategie di prodotto innovative. In primis dalla Vision 2022 by IEG, presentata da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innvazione e semiotica applicata al branding. Il tema di questa edizione è ‘Proteus. Shape shifting’, un invito alle aziende a pensare fuori dagli schemi.



Un altro spunto è arrivato dai dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, introdotto dal direttore di TTG Remo Vangelista.

















Unità

La 3 giorni di Rimini è stata anche teatro della prima grande manifestazione di unità del comparto. I presindenti di Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fto, Fiavet e Maavi sono saliti insieme sul palco per lanciare un messaggio forte alle istituzioni, facendosi portavoce dell’intera filiera del turismo organizzato per chiedere interventi ‘Subito’.



Sempre dalla fiera, è partito ufficialmente - qualche ora prima della conferenza di lancio - anche il percorso di Ita Airways. Un ‘sogno’ che l’a.d. Fabio Lazzerini ha raccontato ai microfoni del podcast di TTG Italia Gente di Viaggi.











Ma c’è stato spazio anche per i nuovi progetti, come Baobab di TH Resorts, e per chi, negli ultimi 12 mesi, con tenacia e spirito di innovazione ha affrontato la crisi pandemica, uscendone più forte. È il caso di Giovanna Manzi, ceo di BWH Hotels, vincitrice del premio TTG Star 2021 - Personaggio dell'Anno.



Tre giorni intensi, che segnano un importante punto di ripartenza per un’industria che, anche nelle avversità, non si arrende.