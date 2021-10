10:49

La 3 giorni di TTG Travel Experience ha anche avuto un volto glamour e pieno di curiosità e novità. In giro fra i padiglioni, negli stand e nelle arene dei convegni si sono alternati i Vip dello spettacolo, mentre ogni territorio e azienda ha cercato un modo per incuriosire i visitatori.

Da Simona Ventura, ormai affezionata all’evento, che ha moderato il convegno di apertura a Sergio Muniz, che ha cantato e recitato musiche di viaggio, fino a Piero Pelù, che ha letto passi della Divina Commedia per la regione Toscana, molte le visite di vip durante la tre giorni.



Ma anche il glamour ha avuto la sua parte: si sono visti gli abiti che Dolce e Gabbana hanno disegnato per Venezia, indossati da J. Lo durante la famosa sfilata di settembre scorso, e sempre in tema di abiti, anche la Polonia ha vestito di se stessa una modella.



E ancora, per la gioia degli appassionati, simulatori di guida sulla Ferrari nello stand del Museo di Maranello, camere d’hotel avveniristiche e anche giochi da spiaggia per bimbi, anche per quelli più cresciuti.



Ecco la nostra fotogallery