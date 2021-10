08:02

‘Proteus. Shape Shifting’ è il tema della Vision 2022 by IEG. L’edizione di quest’anno parla di versatilità, flessibilità, di capacità di trasformazione dinamica. ‘Shape shifting’ si riferisce a una realtà proteiforme, che sta costringendo i brand di ogni settore merceologico a dar nuova forma a prodotti e servizi, a luoghi di vendita, a logiche di distribuzione. La trasformazione è radicale e più che un cambiamento è una ‘mutazione’ continua, che coinvolge anche il linguaggio e lo storytelling.

Ad Aeternum

La ricerca individua i Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori. Ad Aeternum è il Deep Trend che avrà grande rilevanza nell’evoluzione dei modelli di consumo futuri, perché tocca la questione del tempo, l’asse su cui si è giocato il grande cambio di paradigma di questo decennio, accelerato dalla pandemia.



Avrà sempre più importanza la durata, la possibilità di allungare la vita dei prodotti e delle persone, o quanto meno dei ricordi e delle emozioni, pertanto si svilupperanno nuovi modelli di business in questa direzione.



Vacanza per creare ricordi

L’archiviazione di ricordi sarà un tema chiave dei prossimi anni, sia per poterli riattivare e rivivere emozioni, sia perché sono la base della storia personale di ciascun individuo, ma soprattutto segnano la storia dell’umanità.



Ad Aeternum, con il suo tema della memoria, può dunque rappresentare un serbatoio importante di spunti per sviluppare nuovi prodotti turistici e nuove comunicazioni. La vacanza, ad esempio, può essere l’occasione per trascorrere momenti speciali con le persone care e creare ricordi da conservare nel tempo.



