di fzucco

10:43

Luglio è il mese a partire del quale il governo di Pedro Sanchez ritiene che la Spagna riaprirà nuovamente le sue frontiere al turismo internazionale, ma secondo lastampa.it anticipazioni le isole Baleari potrebbero accogliere i turisti già dal 21 giugno.

A fare bene sperare albergatori e tour operator sono i numeri incoraggianti: il tasso di contagio delle Baleari è vicino allo zero e questo permette anche la riapertura delle spiagge.



La situazione della Spagna

Lo Stato di emergenza in Spagna è stato proclamato il 26 marzo scorso e dovrebbe scadere (salvo proroghe) il 6 giugno: il Governo è molto prudente, ma il piano per la ripartenza fissato in 4 fasi, sta procedendo. A oggi sono ancora vietati gli spostamenti da una comunità autonoma all'altra e chi rientra nel Paese ha obbligo di sottoporsi a una quarantena di due settimane. Obbligo che verrà rimosso dal 1° luglio.



Dal 19 maggio sono stati riattivati i collegamenti con l'Italia e la situazione è in costante aggiornamento come si legge sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Madrid.