Sono pronti i nuovi cataloghi per Amo il Mondo, tour operator per viaggi tailor made lungo raggio del gruppo Uvet. Le Collezioni 2025 offrono un’ampia varietà di esperienze per ogni tipo di viaggiatore.

Il catalogo Africa, India e Oceano Indiano presenta una selezione di esperienze, dalle savane africane ai paesaggi delle Maldive, passando per la magia e la spiritualità dell’India. Safari esclusivi, soggiorni in resort di lusso e crociere per godere appieno delle bellezze uniche delle Seychelles. Avventure, relax, lusso e immersione nella natura sono i protagonisti di questo catalogo.

Per quanto riguarda l’Oriente, l’offerta spazia dai templi cambogiani e thailandesi alla modernità di Singapore, fino alle spiagge dell’Indonesia e alla natura della Malesia e del Borneo.

Sul Centro e Sud America sui va dalla foresta amazzonica al fascino coloniale di città come Cartagena, passando per le spiagge del Messico e i paesaggi della Patagonia, fino alla Colombia, ricca di opportunità per il turismo d’avventura.

Tra le novità, il tour “Il Grande Nord” in Argentina rappresenta un’avventura in alta quota tra natura incontaminata e le curiose vicuñas selvatiche.

I tre nuovi cataloghi sono già disponibili sul sito del t.o. A breve sono previsti in uscita il catalogo Medio Oriente 2025 e nei prossimi mesi i cataloghi 25/26 per la programmazione Stati Uniti, Canada, Messico e Caraibi, Giappone, Australia e Oceano Pacifico.