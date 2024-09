Destination Italia lancia The Wow Experience, un contest che invita operatori, appassionati di turismo e amatori del proprio territorio a proporre esperienze uniche e autentiche, radicate nella cultura e tradizione della loro regione di residenza, in grado di valorizzare e raccontare la ricchezza del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di scoprire, selezionare e rendere accessibili le esperienze turistiche più autentiche e affascinanti del nostro Paese.

Le proposte dovranno rispettare criteri di ammissibilità, tra cui la maggior fruibilità possibile dell’esperienza nell’arco dell’anno, nonché il suo carattere di esclusività e straordinarietà locale, capace di suscitare un effetto Wow.

“Il contest – spiega Dina Ravera, presidente del Gruppo Destination - rappresenta un’opportunità unica per far emergere i contenuti latenti del patrimonio culturale e turistico italiano, tanto ricco quanto a volte poco conosciuto. Si tratta di un’operazione di scouting delle migliori esperienze che il nostro Paese sa offrire, con lo scopo di promuovere anche destinazioni straordinarie dalle elevate potenzialità ancora poco note ai mercati internazionali. Nella prospettiva virtuosa di un turismo che sia davvero sostenibile, sia economicamente che dal punto di vista sociale ed ambientale, il nostro Gruppo ancora una volta amplia l’offerta anche alle destinazioni meno note per allargarne la ricaduta economica e ridurre l’impatto da overtourism”.

Le candidature sono aperte fino al 15 ottobre 2024 e potranno essere inviate online.

Il contest ha carattere nazionale - rivolgendosi a tutte le regioni italiane - e conferma la volontà del Gruppo Destination Italia di contribuire attivamente alla crescita e al rafforzamento del sistema turistico italiano. Il focus sarà sulle eccellenze locali e sulle destinazioni che, pur avendo un grande potenziale, faticano ancora a emergere.

In una prima fase, una giuria di esperti tra i più affermati operatori dell’industria turistica italiana valuterà le candidature pervenute, selezionando le tre esperienze Wow che accederanno alla finale nazionale, che si terrà a Milano in un contesto prestigioso. Durante l’evento, alla presenza di Dina Ravera e di una selezione di operatori del settore incoming, stakeholder e rappresentanti del turismo di qualità italiano, verrà scelta e annunciata l’esperienza vincitrice.

Massimiliano Cossu, ceo di Destination Italia, aggiunge: “Siamo entusiasti di lanciare un’iniziativa che non solo celebra l’unicità del nostro territorio, ma che coinvolge attivamente chi vive e respira la cultura locale ogni giorno. The Wow Experience è più di un contest: è un modo per dare voce a quelle esperienze straordinarie che altrimenti potrebbero rimanere nell’ombra. Vogliamo dare l’opportunità a chiunque, dagli operatori locali agli appassionati del turismo, di diventare parte integrante del nostro viaggio verso l’eccellenza turistica, sostenendo un modello di sviluppo che valorizza le comunità locali.”