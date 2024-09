Evolution Travel, un portale per scoprire il Brasile

Alla scoperta del Brasile con Evolution Travel. L’operatore lancia un nuovo portale dedicato alla destinazione, su cui è possibile visionare l’offerta completa dell’azienda nel Paese.

“Il portale si fonda su tre capisaldi: personalizzazione, qualità dei servizi ed assistenza”, spiega Luca Gilardi, consulente Evolution Travel specializzato sulla destinazione. “Il Brasile dista dall’Italia almeno 12 ore di volo e conta quattro differenti fusi orari: per questo abbiamo cercato e trovato degli autorevoli referenti italiani in loco, disponibili a supportare i nostri clienti per ogni esigenza”.

Tra le proposte sulla piattaforma una gamma di tour privati per scoprire il Paese da tanti punti di vista. Tra le più richieste ‘La rotta delle emozioni’, tour di 9 giorni e 8 notti che va da São Luis a Fortaleza, passando per il deserto di Lençóis, Delta del Parnaíba e Jericoacoara; ‘Capodanno: La Cicade Maravilhosa e Paraty’, itinerario di 8 giorni e 7 notti alla scoperta di Ro de Janeiro; e ‘La Cidade Maravilhosa, le Cascate dell’Iguacu, Salvador de Bahia’, soluzione di 9 giorni e 8 notti da Rio de Janeiro al Parque Nacional Foz.