Leonardo Rosatelli nuovo direttore commerciale di Move Viaggi

Un nuovo direttore commerciale per Move Viaggi, l’agenzia formata da professionisti che offre soluzioni di viaggio personalizzate.

Si tratta di Leonardo Rosatelli, che va a rafforzare la squadra di professionisti di Move.

Rosatelli ha una lunga esperienza maturata nel settore viaggi e turismo, avendo lavorato in diverse realtà sia come direttore commerciale che come titolare. In Move avrà il compito di ampliare gli accordi e le collaborazioni esistenti, oltre ad individuare nuove opportunità di crescita del business anche attraverso attività innovative.

“Sono molto contento di entrare a far parte di Move, ringrazio i soci e l’advisor Paolo Donzelli per questa opportunità. Non vedo l’ora di mettere a disposizione tutta la mia esperienza in questa nuova avventura” dice.