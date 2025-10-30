Sporting Vacanze continua la sua trasformazione e conferma l'Oman come una delle destinazioni principali della programmazione 2026. “Sono passati i tempi in cui eravamo monoprodotto sulle Maldive – ha dichiarato Andrea Vannucci, direttore generale del to -. Abbiamo cambiato dna e siamo diventati più esperti in tante altre destinazioni”. Sottolinea questo percorso anche il direttore commerciale Daniela Narici: “Negli ultimi anni abbiamo fatto una crescita molto importante come azienda e come sviluppo di prodotto”. L’obiettivo del tour operator resta “offrire un viaggio diverso, in un’offerta generale altamente standardizzata”.

Non fanno eccezione le tre nuove proposte per scoprire l’Oman, tra viaggi di gruppo con date prefissate e tour personalizzati tailor made. “Si tratta di un Paese che offre tantissimo, sicuro, e che conosciamo bene essendo una delle prime destinazioni che abbiamo inserito insieme allo Sri Lanka”, ha aggiunto Vannucci.

Un paese che si può ‘accarezzare’ in pochi giorni, e che Sporting Vacanze propone in tour da 5 o 6 notti. Dal mare alla montagna, attraverso i Wadi naturali e i deserti, l’Oman è sempre più apprezzato dai turisti italiani che lo scoprono principalmente nella versione ‘classica’, ovvero il tour ad anello dei principali siti storici e naturalistici del nord est. “C'è però una fetta di mercato che cerca qualcosa di più esperienziale: per loro proponiamo esperienze autentiche e di qualità in montagna o al mare, come le mini crociere da 3 giorni sui fiordi del Musandam a bordo dei tradizionali dhow”, ha concluso Vannucci.