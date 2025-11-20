TTG Italia
Tui riprenderà la programmazione sulla Giamaica la prossima settimana

La Giamaica torna sulla mappa del turismo. La prossima settimana tornerà a operare sulla destinazione, che aveva subito ingenti danni dal passaggio dell’uragano Melissa, il big player Tui.

L’operatore avvierà un numero limitato di viaggi, a meno di un mese dall’uragano.

Il Jamaica Tourist Board, come riporta travelmole.com afferma che il paese sta gradualmente tornando alla normalità con tutti gli aeroporti nuovamente operativi. Il Jtb ha anche pubblicato un elenco di hotel e attività turistiche che al momento sono operative.

La completa ripresa, come già annunciato nelle scorse settimane, è stata confermata per il 15 dicembre.

Diversi operatori del turismo si sono attivati nell’ultimo mese per consentire alla meta di tornare a essere operativa nel tempo più breve possibile.

