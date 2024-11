Storie di eccellenza. Arrigo Cipriani, classe 1932, storico proprietario dell’Harry’s Bar di Venezia, interviene al side event del G7 Turismo per raccontare come il Made in Italy sia valore indispensabile per far crescere il turismo. In Italia e nel mondo, come testimonia l'avventura del figlio alla guida di sette ristoranti a New York.

“Noi italiani viviamo in un ambiente unico al mondo ed è questo che dobbiamo saper trasmettere ai clienti. Il nostro Paese ha una cultura antichissima, questa è la nostra forza. Dobbiamo restare semplicemente noi stessi, rifuggendo da quanto molti hotel di lusso stanno mettendo in pratica con l’utilizzo dei robot per l’accoglienza. E’ il valore della nostra italianità e della nostra creatività a fare la differenza, anche nel turismo. E questo sarà un punto fermo anche per il futuro”.