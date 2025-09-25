Dream of the Desert, il treno lusso di Arsenale in Arabia Saudita pronto nel 2026

Prende forma il Dream of the Desert, il primo luxury train cinque stelle che correrà sui binari dell’Arabia Saudita, grazie alla partnership fra Arsenale, che ha lanciato in Italia in collaborazione con Accor La Dolce Vita Orient Express, Saudi Arabia Railways (SAR), Saudi Tourism Authority (STA) e il Ministero della Cultura (MOC).

Il treno, pronto ad entrare in esercizio nel 2026, rappresenta il primo progetto di espansione globale della società. La prima carrozza è partita oggi dal polo produttivo di Bergamo alla volta dell’Arabia.

Con 14 carrozze e 31 suite, il treno partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di SAR, offrendo agli ospiti un itinerario esclusivo attraverso paesaggi naturali e siti storici, in un’esperienza che unirà ospitalità, design e cultura in un format innovativo.

Le carrozze del Dream of the Desert sono state realizzate negli stabilimenti CPL di Brindisi – hub produttivo di Arsenale – mentre il concept degli interni è firmato dall’architetto e interior designer Aline Asmar d’Amman, fondatrice dello studio Culture in Architecture. La progettazione tecnica e lo sviluppo degli spazi sono stati curati da Standgreen.

Con questa iniziativa, Arsenale avvia un percorso di crescita oltre i confini nazionali, che comprende già tre ulteriori progetti in Uzbekistan, Egitto e negli Emirati Arabi Uniti.