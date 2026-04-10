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Italian Exhibition Group

Emma Villas
L’incertezza spinge
il turismo domestico

Nell’estate 2026 il turismo domestico consolida il proprio peso. In uno scenario internazionale instabile, gli italiani scelgono il Belpaese e premiano soluzioni che garantiscano sicurezza, privacy e flessibilità. Secondo Emma Villas, leader nel settore degli affitti brevi di ville e dimore di pregio, le prenotazioni dei connazionali crescono del +9,5% rispetto al 2025.

Tra il 28 febbraio e l’8 aprile si registrano oltre 58mila accessi al sito (+10%).

Le destinazioni

La Toscana guida le preferenze con il 36%, seguita da Puglia e Umbria al 14%, poi Sicilia e Marche. Crescono anche le settimane prenotate (+4%) e si afferma il modello delle ville full-optional, con servizi su misura e formule flessibili: acconto al 10% e saldo a 30 giorni.

Il prodotto si evolve verso esperienze integrate, tra chef in villa, housekeeping e servizi personalizzati, rafforzando il posizionamento dell’Italia come destinazione sicura e ad alto valore.

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