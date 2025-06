R Collection, il Grand Hotel Bristol entra in Virtuoso

Un’altra new entry italiana per Virtuoso, il network internazionale che riunisce 2300 professionisti del turismo d’alta gamma. Stiamo parlando del Grand Hotel Bristol Spa Resort, del gruppo R Collection Hotels. “Il processo di selezione per entrare in Virtuoso - spiega Riccardo Bortolotti, general manager della struttura - è estremamente rigoroso ed essere stati scelti come partner preferenziale è per noi un vero onore”.

“L’eccezionale dedizione ai clienti delle agenzie Virtuoso - continua - si sposa perfettamente con il nostro approccio sartoriale all’accoglienza e al servizio. L’ingresso in questo importante network ci permetterà di estendere ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti l’accesso ai nostri servizi esclusivi, oltre a vantaggi ed esperienze al di sopra di ogni aspettativa”.

Camere e servizi

Situato a pochi passi da Rapallo e in posizione strategica per raggiungere Portofino e le Cinque Terre, l’hotel fu costruito nel 1908 e completamente rinnovato nel 2023. Dispone di 80 camere e suite, molte delle quali con vista panoramica sul mare, e propone ai suoi ospiti un’esperienza gastronomica diversificata tra il ristorante panoramico Le Cupole, segnalato nella Guida Michelin, un bistrot più informale e una pizzeria gourmet a bordo piscina.

La pluripremiata Erre Spa, la più grande spa alberghiera della Liguria, si estende su oltre 2.000 mq e offre servizi wellness e aree relax vista mare. Oltre a riservare ai clienti Virtuoso proposte esclusive, i fornitori selezionati dal network, come appunto il Grand Hotel Bristol Spa Resort, possono instaurare relazioni dirette con le principali agenzie di viaggi leisure presenti in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, oltre a promuoversi nelle agenzie affiliate grazie a molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la Virtuoso Travel Week, diventata un appuntamento di riferimento a livello mondiale per il settore dei viaggi di lusso.