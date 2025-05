Sani/Ikos Group lancia Elite Portfolio

Nasce il team Elite Portfolio all’interno del gruppo Sani/Ikos, che lancia un servizio di concierge dedicato nelle suite, residenze e ville più lussuose dei suoi resort. L'introduzione di Elite Portfolio rappresenta un'evoluzione fondamentale per il gruppo, che risponde così ai desideri del suo pubblico di clienti affluent. L’iniziativa punta a promuovere partnership più solide con le principali agenzie e tour operator, migliorando il percorso degli ospiti attraverso una pianificazione pre-arrivo personalizzata.

Diretto da Foteini Chatzichristaki, il concierge di Elite Portfolio garantirà che tutti gli aspetti dell'esperienza degli ospiti in tutto il portfolio del Gruppo Sani/Ikos siano personalizzati e perfettamente orchestrati, oltre a collaborare con le agenzie per curare vacanze su misura ed esperienze uniche.

Il servizio sarà disponibile al Sani Asterias, per chi occuperà il Grand Residence con tre camere da letto e piscina privata, a Porto Sani per la suite familiare con tre camere da letto e balcone grande, vista giardino, e per la suite familiare con tre camere da letto e piscina privata, vista giardino, all’Ikos Dassia per la villa deluxe con tre camere da letto e piscina privata, fronte spiaggia

E ancora all’Ikos Andalusia per la suite deluxe con tre camere da letto e piscina privata, vista mare, e per la villa deluxe con quattro camere da letto e piscina privata, vista giardino e all’Ikos Porto Petro per la residenza deluxe con tre camere da letto e piscina privata, vista frontale sulla costa.

“Siamo entusiasti di lanciare Elite Portfolio all'interno del Gruppo Sani/Ikos – dice il chief sales officer Antonis Avdelas -. Le nostre nuove ville e suite con tre camere da letto attraggono una clientela esigente che richiede un'attenzione particolare, in particolare perle esperienze su misura che queste famiglie esperte di viaggi ricercano. Foteini e il suo team saranno a disposizione per guidare agenti e tour operator attraverso tutte le opzioni disponibili per rendere la vacanza dei loro clienti più esigenti davvero indimenticabile. Scoperte culturali, cene private, crociere in yacht ed escursioni spettacolari sono solo alcuni dei servizi vip che possono organizzare.”