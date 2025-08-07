Small Luxury Hotels, 49 new entry nel primo semestre: le altre aperture in pipeline

Sono 49 i nuovi indirizzi entrati a far parte della collezione Small Luxury Hotels of the World nel primo semestre del 2025. Questo traguardo segue un 2024 da record, che ha visto l’adesione di 82 nuove strutture.

Le ultime acquisizioni si sono aggiunte a un network di oltre 620 hotel indipendenti in più di 90 Paesi. “Il 2024 ha segnato un anno da record assoluto per Slh e il 2025 si prospetta ancora più promettente”, spiega Richard Hyde, direttore operativo di Small Luxury Hotels of the World. “In un momento in cui cresce la domanda di soggiorni autentici e raffinati, la nostra posizione sul mercato si conferma vincente. Il nostro portfolio, in continua espansione e composto da strutture di proprietà indipendente e uniche nel loro genere, risponde alle aspettative di un viaggiatore esigente, dallo stile distintivo e dal gusto ricercato.”

Tra le new entry, 9 hanno aperto le porte per la prima volta nel 2025. A febbraio, ha aperto La Valise Mazunte, in Messico; a luglio è stato inaugurato The James Suite Hotel Firenze 1564.

A settembre aprirà poi Maison Maubreuil, il nuovo progetto firmato Château de Maubreuil, mentre a dicembre apriranno il Maya Hotel Courchevel 1850 rifugio luxury nel cuore di Courchevel; il Levantine Hill Hotel nella Yarra Valley, in Australia; il ONE | GT Grand Cayman definisce l’ospitalità di lusso, portando per la prima volta sull’isola una piscina a sfioro con vista mozzafiato, una proposta gastronomica d’eccellenza e un’atmosfera esclusiva.

Completano la pipeline come prossime aperture l’Aurora Rincon a Rincon, a Porto Rico; il Trusko Resort in Romania; l’House of Hütter - Münchner Kindla Monaco di Baviera.