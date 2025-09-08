Ita Airways insieme alla Mostra del Cinema di Venezia per altri due anni

La partnership di Ita Airways con la Mostra del Cinema di Venezia proseguirà per altri due anni. L’annuncio è stato dato dall’a.d. Joerg Eberhart nella giornata conclusiva dell’evento.

“Ita Airways e Biennale di Venezia sono un connubio vincente - ha detto -. Siamo entrambi Ambasciatori dell’eccellenza italiana nel mondo, e l’installazione che abbiamo presentato al Lido ne è la prova tangibile”. Il colore azzurro del brand, sottolinea, «risalta splendidamente in un appuntamento internazionale di altissimo livello come la Mostra del Cinema, dove volo e cinema si fondono alla perfezione».

Per Eberhart questa presenza rappresenta molto più di una sponsorizzazione: «È un dialogo tra innovazione, arte e identità nazionale, una sinergia che esprime la nostra missione di portare il meglio dell’Italia oltre i confini, unendo cultura e talento in un’esperienza unica e riconoscibile a livello globale».