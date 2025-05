Affitti brevi, Halldis e il caso Milano: nel trimestre aumentano i guadagni

“Il mercato delle locazioni brevi a Milano è maturo e in forte espansione e il 2025 segna un punto di svolta”. Così Michele Diamantini, ceo di Halldis by Vita, commenta un’analisi condotta da Halldis by Vita, realtà italiana specializzata nel property management e presente in oltre 120 destinazioni italiane ed europee con un portafoglio di oltre 1.000 unità, di cui circa un centinaio nel capoluogo lombardo.

Il primo trimestre del 2025 ha mostrato un’accelerazione della redditività degli affitti brevi a Milano, con dati particolarmente positivi nelle zone centrali. Rispetto al primo trimestre del 2024, per quanto riguarda il portafoglio gestito da Halldis by Vita a Milano, il reddito mensile medio è cresciuto del 15% nelle aree centrali e del 35% in quelle semicentrali. Anche dove i rendimenti risultano più contenuti, il margine resta positivo e in grado di coprire ampiamente i costi di mantenimento. “Centro e semicentro offrono oggi ritorni importanti - conferma Diamantini -, ma anche in periferia un immobile gestito in modo professionale può garantire un’entrata sicura e continua. Con i ‘serviced apartments’ i proprietari coprono facilmente i costi di una casa che altrimenti resterebbe vuota e trasformano un passivo in una risorsa utile per i bilanci familiari o per nuovi investimenti”.

Nel primo trimestre del 2025 si è inoltre registrato un allungamento della durata media dei soggiorni rispetto allo stesso periodo del 2024. In centro si è passati da 12,2 a 12,6 giorni (+3,3%), in semicentro da 28,7 a 28,8 giorni (+0,1%) e in periferia da 10,0 a 31,8 giorni (+218,0%).

La tendenza suggerisce una domanda più qualificata e soggiorni sensibilmente più lunghi, soprattutto nelle aree semicentrali e periferiche. Una dinamica trainata da manager in trasferta, studenti fuori sede, lavoratori internazionali e nomadi digitali.