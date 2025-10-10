Barroero, Euphemia: “Con VoyaGo un importante aiuto per i personal voyager”

Essere alle spalle dei consulenti di viaggio liberi professionisti, per essere aiutati senza essere brandizzati. È questo il ruolo di Euphemia, del gruppo Lab Travel, che con 42 dipendenti supporta la rete di 146 personal voyager.

Per accedere bisogna solo dimostrare di essere professionisti, a cui Euphemia cerca di togliere tutte le incombenze burocratiche e fornire tutti gli strumenti per permettere loro di concentrarsi e esprimersi al meglio. “L’agente di viaggio o il consulente vale tantissimo ma perde molto suo tempo - ha dichiarato Giulia Barroero amministratore delegato -. Euphemia restituisce loro la dignità del lavoro, liberandoli da oneri e responsabilità per lavorare meglio”.

Ne è esempio la nuova assistente virtuale, VoyaGo, che non potrà essere utilizzata dal cliente finale, ma serve al consulente per orientarsi nei contenuti privati di Euphemia. Lab Travel dovrebbe chiudere il 2025 con un fatturato di 70 milioni di euro, in crescita del 15%.