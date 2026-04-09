Bluvacanze e Vivere&Viaggiare lanciano il cofanetto Disneyland Paris, un’esperienza pensata per il target coppie e famiglie. Tutto il viaggio è organizzato con il supporto e l’assistenza delle agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, disponibili anche a organizzare eventualmente i trasferimenti da e per l’Italia (non inclusi nel pacchetto).

Inoltre, prenotando uno dei pacchetti dedicati, fino a esaurimento disponibilità, ogni cliente riceve un cofanetto esclusivo Disneyland Paris personalizzato, con gadget, sorprese e vantaggi speciali.

Cosa include il soggiorno

Il viaggio prevede un soggiorno di 3 giorni e 2 notti al Disney Hotel Cheyenne, hotel dedicato alle atmosfere del far west, con trattamento di pernottamento e prima colazione continentale. Le quote prevedono tariffe scontate per bambini e ragazzi.

Nel viaggio sono inclusi: ingresso ai due parchi Disney per tutto il periodo con accesso privilegiato ad alcune attrazioni per il secondo giorno, grazie al Disney Premier Access; la navetta gratuita dall’hotel da e per i parchi e accesso gratuito a tutte le attrazioni dei parchi, spettacoli serali, eventi teatrali, parate, incontri con i personaggi Disney.

Le partenze sono selezionate dalla primavera fino ad Halloween: 30 aprile, 31 maggio, 11 e 24 luglio, 14 e 28 agosto, 4 settembre, 31 ottobre.