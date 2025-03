CartOrange, accordo con The Residence Maldives: nasce la collezione Signature

CartOrange e The Residence Maldives, resort 5 stelle sull’isola Falhumaafushi (a circa 350 chilometri a sud di Male) hanno siglato un accordo preferenziale che permetterà al mercato italiano di godere di condizioni privilegiate sino al 31 ottobre 2025.

The Residence Maldives è una struttura di lusso con 94 ville parte della collezione internazionale di Cenizaro Hotels & Resorts, ed è raggiungibile con 10 minuti di barca dall’aeroporto di Koodoo; l’hospitality agreement permette a CartOrange di disporre delle tariffe più competitive e di offrire servizi calibrati sulle esigenze degli ospiti.

“L’accordo è strategico per supportare lo sviluppo di CartOrange sulla destinazione, oltre a inaugurare la collezione ‘CartOrange Signature’ caratterizzata da plus e da elementi di personalizzazione” ha dichiarato Claudio Asborno, responsabile di CartOrange.

Secondo i dati in possesso del t.o. elaborati in base alle vendite dei consulenti CartOrange, le Maldive sono sul secondo gradino del podio per numero di richieste, subito dopo il Giappone, con un fatturato in forte crescita.