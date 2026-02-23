Effetto grandi eventi: soggiorni premium e viaggi nel comfort

Durante i grandi eventi sportivi crescono le prenotazioni ferroviarie nel Nord Italia e i viaggi di scoperta in destinazioni limitrofe alle sedi delle gare con soluzioni di classi premium e hotel 5 stelle, trade up in rapida crescita anno su anno secondo i dati Trip.com. Dal 6 al 28 febbraio 2026 vs 2025, gli spettatori stranieri e italiani che raggiungono Milano in treno da Venezia, Roma, Firenze e anche in lunga percorrenza da Bari prolungano la trasferta sul territorio: la domanda cresce del 200% verso Como, seguita da Bologna (+183%), Padova (+150%), Venezia (+113%) e Verona e Torino (+83%). Sono viaggi nel comfort: da Milano, le prenotazioni in Premier Class aumentano del +176% e gli hotel di lusso segnano la crescita più marcata, a +139% rispetto a tutte le altre tipologie. Sorprende Città Studi come quartiere alberghiero, che balza del +474%, mentre Centrale cresce del +51%.