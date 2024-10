Global2share, la comunicazione pronta per le agenzie

La comunicazione è l’anima del commercio, questo ormai è un dato assodato, ma spesso accade che, pur sapendolo, non si è nelle condizioni di poter gestire al meglio i canali comunicativi o nei tempi giusti.

Gdsm Global gsa ha deciso di affrontare questo aspetto per conto delle proprie agenzie di viaggi. È nato così Global2share, la prima piattaforma di Global Gsa che offre contenuti personalizzati pronti da condividere.

“Si tratta di un’iniziativa che rientra nell’operazione di restyling del nostro sito con tutti i servizi disponibili in un unico portale b2b – ha dichiarato Selma Lakhial, cruise & multiproduct supervisor -. Un modo semplice e gratuito per offrire un servizio in più ai nostri agenti”. Ogni settimana il Gsa caricherà nuovi contenuti, eventi, promozioni o altro sul sito. Le adv non dovranno far altro che caricare il proprio logo, e in pochi secondi riceveranno la comunicazione personalizzata in vari formati: da stampare, da inviare via newsletter o da caricare sui social.