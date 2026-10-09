Se l’incertezza economica non ferma la voglia di viaggiare, a cambiare è il modo in cui si sceglie e si acquista un viaggio. È quanto emerge dal Travel Trends Report 2027 di Skyscanner, realizzato attraverso i dati della piattaforma e un’indagine su oltre 28.000 viaggiatori. Le ricerche globali sull’app sono aumentate del 17% rispetto all’anno precedente e, tra gli italiani, il 57% prevede di viaggiare nel 2027 tanto quanto nel 2026, mentre il 28% pensa di farlo di più.

Il budget viene però gestito con maggiore attenzione: il 68% degli italiani prevede di spendere la stessa cifra o di più per i voli e il 66% per gli alloggi e nella scelta della destinazione sono proprio queste le due principali voci di costo considerate.

Rapporto prezzo-valore

Cresce così la ricerca del rapporto tra prezzo e valore: quasi un terzo degli italiani (30%) ha cambiato destinazione per approfittare di un cambio favorevole e ‘voli economici’ è stato il prompt più utilizzato negli ultimi sei mesi nella funzione Explore with AI di Skyscanner.

Nuove motivazioni

Ma è soprattutto la motivazione a partire a diventare più articolata. Tra le tendenze individuate per il 2027, il Digital Detox: quasi tre Gen Z su dieci (29%) prevedono di disconnettersi durante le vacanze, contribuendo ad alimentare anche la ricerca di destinazioni remote. Il viaggio diventa poi occasione per acquisti difficili da fare altrove: il 43% degli italiani ha viaggiato appositamente per comprare un prodotto non disponibile online.

Anche cultura e intrattenimento entrano nella scelta della destinazione: film e serie tv hanno ispirato il 34% dei viaggiatori a pianificare un viaggio, mentre per il 33% è la musica a contare tanto quanto una location. Infine il 38% della Gen Z dà priorità alle strutture dotate di palestra, dando vita alla tendenza Gym-cation.

Il viaggio risponde agli interessi

Si conferma il trend per cui il viaggio non è più soltanto una destinazione, ma una risposta a interessi, desideri e necessità sempre più specifici: si parte per staccare, comprare, ascoltare, allenarsi, seguire una storia o semplicemente trovare un modo migliore di spendere il proprio budget.