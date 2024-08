Aeroporto di Trieste: i passeggeri aumentano del 41%

Una specie di ‘effetto Ryanair’. Come spesso accade, la low cost determina il destino di un aeroporto. In questo caso è quello di Trieste, che ha visto il numero dei passeggeri aumentare del 41%. Conseguenza sicuramente anche del fatto che il Ronchi dei Legionari è diventato la nuova base del vettore irlandese.

Come riporta rainews.it il trend di crescita dovrebbe mantenersi fino a fine anno, portando lo scalo a quota 1,3 milioni di passeggeri.

Tra le novità in arrivo la partenza a fine ottobre del volo verso Bucarest.

Ma le new entry dovrebbero continuare anche il prossimo anno, in cui lo scalo punta ad aggiungere al proprio network anche voli per Istanbul, Parigi e Londra.