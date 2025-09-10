Air France: entro fine 2026 wi-fi gratuito su tutti gli aerei della flotta

Prosegue l’implementazione del nuovo servizio di wi-fi a bordo degli aerei di Air France in collaborazione con StarLink, annunciato dalla compagnia proprio un anno fa. La compagnia prevede di offrire questo servizio sul 30% della sua flotta entro la fine dell’anno e su tutta la flotta entro la fine del 2026.
Si tratta di una connessione gratuita a cui i passeggeri possono accedere tramite il proprio account Flying Blue.
“Durante questo periodo di transizione, la compagnia continuerà a offrire una connessione internet a bordo degli aeromobili non ancora dotati di wifi ad alta velocità – un pass “messaggi” gratuito per i membri Flying Blue e un’opzione a pagamento per altri utilizzi”, spiega la compagnia in una nota.
Remo Vangelista