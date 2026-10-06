Ripartiranno sabato 31 ottobre i collegamenti di BeOnd da Milano Malpensa su Mar Rosso e Maldive. L’operativo sulla tratta Malé - Red Sea International Airport - Milano prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato; l’aeromobile impiegato l’Airbus A321, che come spiega Aeroroutes, è stato configurato con una sola classe, la business, per un totale di 68 posti.

La compagnia aerea opera in quinta libertà sul Red Sea International Airport, scalo necessario anche per il rifornimento; in questo modo BeOnd sfrutta la sosta per trasportare passeggeri anche tra Malpensa e l’aeroporto saudita.

A fare scalo in Arabia Saudita saranno anche il Male-Mosca Sheremetyevo, che incomincerà dal 15 gennaio 2027 e sarà operato con voli trisettimanali e il collegamento settimanale Male -Monaco, effettuato a partire dal 21 dicembre sempre con A321 e che, dal 4 febbraio 2027, sarà bisettimanale. Decollerà, invece, dal 16 gennaio il Male - Parigi Charles de Gaulle, la cui frequenza sarà trisettimanale.